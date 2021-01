Landwirtschaft

Erster Eiswein in Illmitz gelesen

Bei frostigen Temperaturen von minus acht Grad ist in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) Dienstagfrüh der erste Eiswein geerntet worden. Das Weingut Helmut Lang konnte die durchgefrorenen Trauben der Goldmuskateller-und Rheinriesling-Rebstöcke lesen