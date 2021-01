Regierungsarbeit ohne Landeshauptmann

Die wöchentlichen Regierungssitzungen finden aktuell ohne den Landeshauptmann statt. Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nimmt seine Aufgaben wahr, sie wird dabei von den anderen Regierungsmitgliedern unterstützt. „Natürlich sind die grundlegenden Themen mit ihm schon im Vorfeld abgestimmt worden, wir stimmen uns aber auch jetzt mit ihm laufend ab. Wir sitzen mindestens einmal in der Woche in der großen Sitzung zusammen, um die Herausforderungen und Themen abzustecken und und um die Strategie und die Fahrpläne für die kommenden Wochen und Monate abzustecken“, so Eisenkopf.

ORF

Kommunikation via Whatsapp

Im Büro des Landeshauptmannes im Landhaus koordiniert Doskozils Büroleiter Herbert Oschep die Arbeit. Kontakt zum Landeshauptmann hat er hauptsächlich via Whatsapp. „Die Operation ist nach Plan verlaufen. Es geht jetzt darum, dass sich der Landeshauptmann nun regeneriert. Er braucht dafür die dementsprechende Pause, um sich zu erholen“, so Oschep. „Soweit es sein Regenerationsprozess zulässt, sind wir praktisch täglich in Kontakt. Wir schreiben uns, und er ist in die wesentlichen Entscheidungen eingebunden“, erklärt der Büroleiter.

ORF

In der SPÖ-Parteizentrale in Eisenstadt wird normal weitergearbeitet. „Vor Weihnachten konnten wir noch die Planung für 2021 vornehmen. Die groben Ziele sind aber definiert und wir sind gerade dabei, sie abzuarbeiten“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Wann der Landeshauptmann nach dieser vierten Operation wieder zurückkommen wird, ist noch offen.