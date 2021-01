Commerzialbank: Mittlerweile 14 Beschuldigte

Zu den 14 Personen kommen außerdem zehn Verbände. Ermittelt wird weiterhin unter anderem wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Untreue, betrügerischer Krida und Geldwäscherei. Die Soko Commerz, die eigens eingerichtet wurde, hat laut „Wiener Zeitung“ bis Dezember 53 Berichte an die WKStA übermittelt. Das habe Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in der Antwort auf eine SPÖ-Anfrage im Nationalrat bekanntgegeben. Weisungen vonseiten des Justizministeriums und der Oberstaatsanwaltschaft habe es in der Causa bisher nicht gegeben. Die Dauer des Ermittlungsverfahrens könne man noch nicht abschätzen.

Auf die Frage, welche Schlüsse die Justiz aus einem Bericht zur Commerzialbank von der Österreichischen Nationalbank im Jahr 2015 gezogen habe, antwortete Zadic, dass der Bericht der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption nicht übermittelt worden sei. „Die dafür maßgeblichen Überlegungen sind mir nicht bekannt.“