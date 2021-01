Alarmierende Studie: Schüler im Lockdown

Schülerinnen und Schüler waren seit März nur 78 von 167 Tagen in der Schule. Das Lernen im Lockdown – zu Hause ohne Lehrer und Klassenkameradinnen und Kameraden – setzt den Kindern und Jugendlichen deutlich zu, das geht aus der Studie von Bildungspsychologin Christiane Spiel und zwei weiteren Autoren hervor. 13.000 Schülerinnen und Schüler wurden dafür österreichweit online zum „Lernen unter Coronavirus-Bedingungen“ befragt – zum vierten Mal seit dem Frühjahr.

Lockdowns zehren

Gestiegener Leistungsdruck, zu viele Stunden vor dem PC und die Ungewissheit, wann es wieder zurück in die Schulen geht, führten demnach zu weniger Lernfreude. Das gilt vor allem für ältere Schülerinnen und Schüler. Hier gaben 46 Prozent der Befragten in Sachen Wohlbefinden und Lernfreude an, dass sie sich gut fühlen. Zum Vergleich: Bei den Pflichtschülern waren es immerhin sieben von zehn. Nur rund jeder vierte Oberstufenschüler gab an, im Vergleich zum ersten Lockdown mehr Spaß am Online-Lernen zu haben.

Unsicherheit, wie es weitergeht

Ein besseres Lösen der Aufgaben im Vergleich zum ersten Lockdown gelang bei den Oberstufen nur drei von zehn Schülerinnen und Schülern. 60 Prozent gaben an, dass sie acht Stunden oder mehr pro Tag für die Schule aufwenden. Das ist wohl auch ein Grund für das Ergebnis, denn zu schaffen machen den Älteren unter anderem wenig Freizeit und dass sie nicht wissen, ob und wie es weitergeht. Noch steht nicht fest, ob die Schulen am 18. Jänner wieder öffnen werden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) möchte dazu demnächst Stellung nehmen.