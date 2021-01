Startplatz bei EM für Richard Zechmeister

Die Teilnahme bei der EM für die Luftpistolenschützen ist die Voraussetzung, noch eine Chance auf einen Olympia-Startplatz in Tokio zu haben. Die Qualifikation am Wochenende in Salzburg schaffte Zechmeister souverän. „Für mich persönlich ist es ganz gut gelaufen: einmal ein sehr schönes Ergebnis geschossen, zweimal ganz okay. Insgesamt habe ich die Qualifikation gewonnen und darf damit zur Europameisterschaft fahren“, so Zechmeister.

Dichtes Gedränge um den Quotenplatz

Die Europameisterschaft findet kommenden März in Finnland statt. Dort geht es um einen verbliebenen Quotenplatz für Olympia: "Es ist sehr schwierig. Also man muss zumindest ins Finale kommen, und dort im Finale der besten acht schätze ich mal, dass so um den vierten Platz herum der Quotenplatz dann weggehen wird. Also die Dichte ganz

Coronavirus: Training zu Hause

In den kommenden Wochen wird sich Zechmeister großteils zu Hause auf den Schießanlagen in Eisenstadt auf die EM vorbereiten: „Zumindest ein Kadertraining ist noch geplant, dass wir das vorher machen, so als direkte Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Sonstige Bewerbe sind leider derzeit natürlich nicht vorgesehen, weil es in Österreich derzeit nicht möglich ist.“

Der 45-jährige Burgenländer möchte nicht nur im Luftpistolenbewerb versuchen bei den Spielen in Tokio dabei zu sein. Mit der Schnellfeuerpistole gibt es dazu auch eine Gelegenheit, nämlich bei der EM in Kroatien Ende Mai.