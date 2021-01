Sagartz begrüßt Bestellung von Kocher

Sonntagmittag wurde Martin Kocher als neuer Arbeitsminister der österreichischen Bundesregierung vorgestellt – mehr dazu in IHS-Chef Kocher ersetzt Aschbacher. Kocher ist der Nachfolger von Christine Aschbacher (ÖVP), die aufgrund einer Plagiatsaffäre am Samstagabend ihren Rücktritt bekannt gab – mehr dazu in Plagiatsaffäre kostet Aschbacher den Job.

Kocher sei ein renommierter Ökonom und international anerkannter Experte, heißt es am Sonntag von der burgenländischen ÖVP. „Angesichts der durch die Corona-Krise ausgelöste Rekordarbeitslosigkeit war eine rasche, aber vor allem auch gute Personalentscheidung sehr wichtig. So kann die Bundesregierung auch weiterhin auf Hochtouren arbeiten und die Corona-Krise bewältigen“, so Sagartz.

Fürst fordert Erhöhung des Arbeitslosengeldes

Roland Fürst, Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland, möchte Kocher an seinen Taten messen. "Frau Aschbacher hat ein politisches Desaster in ihrem Ressort hinterlassen und Kanzler Kurz ist dafür verantwortlich. Ich hoffe inständig, dass Herr Kocher mehr Empathie für die Menschen mitbringt und sich gegen Kurz durchsetzt,“, so Fürst. Als erste Maßnahme wünscht sich Fürst die Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent.