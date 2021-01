Erneut Wartezeiten am Grenzübergang Nickelsdorf

Die Wartezeit am Weg von Ungarn nach Österreich über den Grenzübergang Nickelsdorf beträgt laut ORF Burgenland-Reporter Stefan Schinkovits etwa drei bis dreieinhalb Stunden. „Die Rückreisewelle rollt weiter“, sagte ein Sprecher des ÖAMTC. Wie bereits in den Tagen davor verlief in der Gegenrichtung alles reibungslos.

Transitreisende werden laut Polizei aktuell durchgewunken. Autofahrer, die aus den Balkanländern kommen und in Österreich einen Wohnsitz haben bzw. hier arbeiten, werden hingegen kontrolliert und müssen sich danach in Quarantäne begeben. Sie müssen Daten hinterlegen, danach soll in den kommenden Tagen stichprobenartig kontrolliert werden, ob die Quarantäne eingehalten wird. In den vergangenen 24 Stunden wurden dabei insgesamt rund 500 Personen in Quarantäne geschickt. Im Einsatz bei den Kontrollen sind sowohl die Polizei, als auch das Bundesheer.

Eine Stunde Wartezeit in Kittsee

Zu Wartezeiten kommt es auch am Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in Richtung Österreich. Hier muss man mit einer Wartezeit von etwa einer Stunde rechnen. Wenn sich am Montag vermehrt Berufstätige und Lkw nach Österreich aufmachen, könnte es laut ÖAMTC zu weiteren Verzögerungen kommen. „Pendler sollten zeitiger wegfahren, mit Aufenthalten ist zu rechnen“, hieß es vom Automobilclub. Damit auch ab dem Beginn der neuen Arbeitswoche ein Chaos möglichst ausbleibt, setzt die Exekutive auf Kommunikation und Zusammenarbeit.