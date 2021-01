Dujmovits bei Comeback Siebente

Julia Dujmovits belegte beim Parallel Riesentorlauf in Scuol (Schweiz) den siebenten Platz. Nach erfolgreicher Qualifikation für das Finale der Top 16 besiegte sie in Runde eins die Schweizerin Patrizia Kummer, ehe sie sich im Viertelfinale der Deutschen Ramona Hofmeister geschlagen geben musste. „Der siebente Platz war ein sehr guter Start in die Saison. Ich bin sehr zufrieden damit und habe mich von Lauf zu Lauf steigern können“, so Dujmovits.

Dujmovits hatte sich nach einer Ellbogenluxation vor sechs Wochen erst am Freitag für einen Start entschieden. „Die letzte Woche im Training war eine Überwindung für mich. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass ich es beim Rennen funktionieren wird und ich es komplett ausblenden werden kann. Ich bin froh, dass es dann doch sehr gut geklappt hat“, so Dujmovits.

Am Start mit Handicap

Vor allem beim Start konnte sich Dujmovits wegen der Verletzung nicht mit voller Kraft abstoßen. "Natürlich war ich am Start ein bisschen gehandicapt durch die Verletzung. Ich bin komplett schmerzfrei, aber trotzdem fehlt mir die Kraft beim Starten. Der erste Schritt war aber mal richtig gut und bin zufrieden. Der Sieg ging an die Russin Sofia Nadyrshina. Kommenden Dienstag und Mittwoch stehen die Heimrennen in Bad Gastein auf dem Programm. Ein Parallel Salalom und ein Teambewerb.