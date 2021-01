„Erbse“: Neues Ortszentrum für Bruckneudorf

Die alte Konservenfabrik in Bruckneudorf soll mit neuem Leben erfüllt werden. Da die rund 300 Kinder aus Bruckneudorf derzeit noch im benachbarten niederösterreichischen Bruck in die Schule gehen, wird ein Teil der denkmalgeschützten „Erbse“ zu einer Volksschule.

ORF

Das Bauvorhaben ist eine große Herausforderung: „Diese Kombination aus Altbestand mit moderner neuer Technik um den künftigen Nutzern entsprechen zu können – das ist die Herausforderung. Wir sind in den letzten Jahren verstärkt in die Nachnutzung von Altgebäuden gegangen. Das haben wir schon oft umgesetzt, aber eine derartige Herausforderung und ein derart altes Gebäude hatten wir bisher noch nicht“, so OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar.

„Eigentlich zum ersten Mal“ ein Hauptplatz

Die Kosten für die Schule in der „Erbse“ sind mit rund elf Millionen Euro veranschlagt. Das Geld kommt von der Gemeinde, dem Land aber auch vom Bundesdenkmalamt. „Das ist eine zusätzliche Zuwendung der öffentlichen Hand, weil hier gesehen wird, was es bringt, ein derartiges Gebäude im Zentrum eines Ortes zu erhalten und nicht neue Flächen am Ortsrand zu versiegeln“, so Kollar.

ORF

Die alten Silos neben der „Erbse“ werden nicht abgerissen, hier sollen 70 Wohnungen entstehen. Besonders wichtig in der Konzeption ist aber das Areal zwischen den Gebäuden. „Das Gesamtkonzept ist, dass wir zum ersten Mal eigentlich einen Hauptplatz in Bruckneudorf bekommen, mit dieser Schule und dem davor gelegenen Platz. Hier entsteht ein Ortszentrum, das auch ein Generationenzentrum sein soll“, so Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ).

Schuleröffnung im Herbst 2022

Auf dem Areal sollen im Endausbau rund 300 Menschen leben. Die Schule soll im Herbst 2022 eröffnet werden. Die Fertigstellung des gesamten Areals ist für 2025 geplant. Kalkuliert wird mit Kosten zwischen 55 und 60 Millionen Euro.