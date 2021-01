Marienkron profitiert vom Trend zum Fasten

Seit rund 50 Jahren werden in Marienkron am Ortsrand von Mönchhof Kuren und Pakete angeboten, die Körper und Geist mit wissenschaftlicher Begleitung stärken sollen, dazu gehört auch das Fasten. Bereits zum zweiten Mal hat das Kurhaus nun erhoben, wie die heimische Bevölkerung zum Fasten steht. „Als erste Überschrift kann man sagen, dass das Gesundheitsbewusstsein der Österreicher gestiegen ist. Das ist wirklich interessant, dass jeder Vierte denkt, dass Fasten eine Gesundheitsvorsorge ist“, so Geschäftsführerin Elke Müller.

Die Bevölkerung ist immer besser informiert: Sechs von zehn Österreicher kennen das Intervallfasten, wo man 16 Stunden am Stück auf Essen verzichtet. Und auch wenn Frauen tendenziell offener dem Fasten gegenüber stehen, steigt auch bei Männern das Interesse. „Dieses Gesundheitsbewusstsein merken wir in den Buchungsanfragen. Fastenpakete sind gestiegen. Wir haben auch ein neues Zielpublikum. Wir haben jüngere Gäste bei uns“, so Müller.

Marienkron: Betrieb an Coronamaßnahmen angepasst

Seit Herbst hat der Gesundheitsbetrieb nach halbjähriger, coronabedingter Schließung wieder geöffnet. Die Zimmeranzahl wurde um ein Drittel reduziert, um ausreichend Abstand – auch im Essensbereich – zu gewährleisten. Gäste dürfen nur mit negativem PCR-Test anreisen, alle Mitarbeiter werden wöchentlich getestet.

Corona hat das Interesse an Fasten und gesünderer Ernährung offenbar befeuert. Laut der Studie hat schon im ersten Lockdown jeder sechste Österreicher begonnen, sich gesünder zu ernähren. „Es ist einfach ein Bewusstseinsschub gewesen, der dem Fasten extrem zu gute kommt. Wir sehen Fasten als Ernährungsform, und damit hat Fasten sehr gewonnen in Coronazeiten“, so Gunter Farnleitner.

Nicht nur das Fasten mit professioneller Begleitung liegt im Trend, sondern auch das Fasten zuhause. Der Gesundheitsgedanke wird dabei zwar immer wichtiger, Hauptmotiv fürs Fasten ist aber noch immer das Abnehmen.