LED-Anzeigen aus burgenländischer Hand

Die Autofahrer sollen durch die LED-Anzeigen schneller und konkreter auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen. Sie sind laut ASFINAG-Regionalleiter Kurt Portschy technisch auf dem neuesten Stand, energieeffizient und frei programmierbar. Außerdem können den Autofahrern mehr Informationen geliefert werden und das auch schneller.

Angezeigt werden dabei nicht mehr nur Symbole, sondern auch Textinformationen. „Wenn es eine Baustelle auf einem Streckenabschnitt gibt, können wir hier im Vorfeld dynamisch die Informationen über diese Baustelle weitergeben. Wenn es zu Unfällen oder Naturereignissen kommt, können wir auch hier die Informationen punktgenau an die Verkehrsteilnehmer weitergeben“, so Portschy.

Entfernungen zu Abstellplätzen oder E-Tankstellen

Auch in welcher Entfernung sich die nächsten LKW-Abstellplätze oder E-Tankstellen befinden, soll über die Anzeigen kommuniziert werden. Derzeit können beispielsweise nur vorgefertigte Tempolimits oder Gefahrenwarnungen wie Nebel oder Nässe angezeigt werden. Die Anzeigetafeln kommen von der Firma Swarco Futurit in Neutal. In Summe werden in den kommenden Jahren 1.100 LED-Anzeigen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland getauscht. Insgesamt werden fünf Millionen Euro investiert. Danach sollen auch die anderen Bundesländer folgen.