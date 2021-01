WK fordert Lockdown-Ende und flächendeckende Tests

„Die Betroffenheit quer durch alle Branchen ist groß. Spätestens am 25. Jänner müssen die vom Lockdown betroffenen Betriebe wieder hochfahren dürfen“, so Nemeth. Das Land sei in der Pflicht, für ein professionelles, flächendeckendes Testangebot für alle Burgenländerinnen und Burgenländer zu sorgen, so Nemeth.

„Flächendeckende, wöchentliche Tests sind jedenfalls billiger als ein Lockdown, der österreichweit pro Woche rund zwei Milliarden Euro kostet. Es ist sinnvoll und zumutbar, dass beim Betreten von Kultureinrichtungen, Hotels oder Thermen ein Test vorgewiesen werden muss. Ein negativer Test wird damit quasi zu einer zweiten Eintrittskarte", so Nemeth.

Impfung als „finale Wende“

Die Wirtschaftskammer übernehme zudem die Kosten für die Ausbildung von betriebseigenem Testpersonal und wird in Zukunft auch mobile Testteams durchs Burgenland schicken. „Die Wirtschaftskammer übernimmt die Kosten der Ausbildung des entsprechenden betriebseigenen Testpersonals und beteiligt sich an den Kosten der Antigen-Schnelltests“, erklärte Nemeth. Der Wirtschaftskammer-Präsident ist davon überzeugt, dass nur die Impfung die finale Wende im Kampf gegen Corona und seine wirtschaftlichen Auswirkungen bringen könne.