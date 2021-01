Hilfskonvoi startet ins kroatische Erdbebengebiet

Etwa eine Woche nach dem ersten Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte vergangenen Mittwoch erneut ein starker Erdstoß die Region um Zagreb Die Kleinstadt Petrinja, etwa 45 Kilometer von der kroatischen Hauptstadt Zagreb entfernt, gleicht einem Kriegsschauplatz. Das erste Erdbeben Ende Dezember forderte sieben Todesopfer und hunderte Gebäude wurden zerstört. Das zweite Beben machte erneut viele Menschen obdachlos.

Rasche und unbürokratische Hilfe

Fünfzehn Feuerwehren aus dem Nordburgenland werden die Hilfsgüter in das Krisengebiet bringen. „Es sind um die 135 Paletten, um die 90 Tonnen, schätzen wir jetzt einmal, die durch freiwillige private Spender und durch Firmen zu uns geliefert worden sind“, so Günter Prünner von der Freiwilligen Feuerwehr Steinbrunn.

Die Hilfsaktion nahm in Oslip ihren Anfang. Die Freiwillige Feuerwehr startete in den sozialen Medien einen Spendenaufruf. Die Koordination mit den kroatischen Behörden funktioniere gut, sagt der Osliper Feuerwehrkommandant Harald Nakovich. Auch die Menschen, die Hilfsgüter, wie Konservendosen, Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln und vieles mehr dringend brauchen, sind über die Lieferung informiert. Man stehe mit den Betroffenen in direktem Kontakt und habe auch Ansprechpartner, die im Krisengebiet Kapazitäten für das Abladen zur Verfügung stellen werden, so Nakovich.

