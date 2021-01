CoV-Impfstart im Krankenhaus Eisenstadt

50 Impfdosen trafen im Krankenhaus in Eisenstadt ein. Dass der Impfstart schon etwas früher erfolgt, als geplant, sei für das Personal im Krankenhaus erfreulich, so der ärztliche Direktor Martin Wehrschütz: „Ein guter Tag für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Die 50 Impfdosen wurden Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeitern verabreicht. Bevorzugt wurden jene, die in den Hochrisikobereichen der Covid-19-Stationen und im Intensivbereich tätig sind.

ORF

Großes Interesse

Das Interesse der 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Impfung sei erfreulicherweise groß, sagte Wehrschütz. „Wir rechnen mit einer Durchimpfung von circa 70 Prozent unserer Mitarbeiter und hoffen so, dass es möglichst rasch zu einer Durchimmunisierung kommt“, so der ärztliche Direktor. Die zweite Dosis soll in den nächsten drei Wochen verabreicht werden. Ab 18. Jänner erwartet das Spital in Eisenstadt weitere Impfstofflieferungen.

Ähnlich ist die Situation im Krankenhaus Oberwart. Auch dort sind mittlerweile die ersten Impfdosen eingelangt. Rund 60 Mitarbeiter, die unmittelbar mit Covid-19-Patienten zu tun haben, wurden am Freitag in Oberwart geimpft. Auch Bewohner und Pflegekräfte der Altenwohn- und Pflegeheime in Raiding und Sankt Martin in Eisenstadt wurden am Freitag geimpft bekommen.