Hälfte der Todesfälle in Pflegeheimen

Von den rund 40 Heimen im Burgenland gab es in 17 größere Cluster mit 20 bis 60 Fällen. Zuletzt im Dezember im Bezirk Güssing, 32 Menschen waren infiziert, der Großteil davon Bewohnerinnen und Bewohner. Daneben traten auch immer wieder Einzelfälle in Pflegeheimen auf. In Summe gab es seit Beginn der Pandemie 739 Infizierte in Heimen – das sind rund sieben Prozent der bisher Infizierten im Burgenland. Der traurige Rekord: Fast die Hälfte der am Coronavirus Verstorbenen im Burgenland ist in Altenwohn- und Pflegeheimen zu beklagen.

Trotz strenger Maßnahmen immer wieder Ausbrüche

Generell herrschen in Altenwohn- und Pflegeheimen strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen. Die Mitarbeiter tragen eine Schutzausrüstung inklusive FFP2-Masken und werden zwei mal pro Woche per Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Besucher dürfen ohne negativen Antigen-Schnelltest gar nicht hinein. Trotzdem passiert es zu oft, dass sich das Virus in Altenwohn- und Pflegeheimen verbreitet. Wenn das der Fall ist, dann werden die Regeln nochmals verschärft: Es wird ein Besuchsverbot verhängt, die Betroffenen werden isoliert und die Mitarbeiter werden vor jedem Dienstantritt mittels Antigen-Schnelltest getestet, heißt es vom Land.