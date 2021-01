Drei Todesfälle und 47 Neuinfektionen

Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Jennersdorf sowie eine 85-Jährige und ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen bleibt bei 618, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.046.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Behandlung.

Fast 19.000 Anmeldungen für Massentests

Für die Massentests, die im Burgenland von 13. bis 17. Jänner stattfinden, wurden bis Donnerstagabend 18.847 Anmeldungen verzeichnet. Getestet wird bei 34 Stationen – mehr dazu in Termine für Massentests stehen fest.