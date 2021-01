Brexit bringt bürokratischen Aufwand für Betriebe

Wäre Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausgetreten, wären Zölle, also Importsteuern, eingeführt worden – somit konnte das Schlimmste gerade noch verhindert werden. Die nach Großbritannien gelieferten Waren wären dann viel teurer und schwerer zu verkaufen gewesen.

Zölle vom Tisch, dafür bürokratischer Aufwand

Die Textilfirma Vossen in Jennersdorf hätte auf ihrem, nach Österreich und Deutschland, drittwichtigstem Markt erhebliche Umsatzeinbußen erlitten. Zölle sind vom Tisch – was kommt sind Handelshemmnisse bürokratischer Natur, so Vossen-Vorstand Werner Blohmann. „Es müssen Ausfuhrerklärungen, es müssen Zoll-Deklarationen durchgeführt werden. Dank des Freihandelsabkommens müssen keine Zölle bezahlt werden, aber der freie Warenverkehr, wie er einmal in der EU Standard war, ist leider nicht mehr gegeben“, so Blohmann. Vossen hat im Vorjahr 42 Prozent des Umsatzes in Großbritannien eingebüßt – das sei aber überwiegend auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen, so Blohmann.

Auswirkungen noch nicht genau abschätzbar

Die Firma Med Trust in Marz (Bezirk Mattersburg) macht auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie gute Geschäfte. Das Unternehmen erzeugt medizinische Messgeräte in ganz Europa. In Großbritannien hat Med Trust einen Vertragspartner. Prokurist Michael Dinhobl kann die Auswirkungen des Brexit noch nicht genau abschätzen: „Es wird sicher eine schwierigere Situation in Zukunft sein. Der Aufwand, wenn es auch noch nicht genau konkretisiert ist, wird sicher ein größerer sein, und es ist eben eine Handelsschwelle, die hier eingezogen wurde.“ Nach dem Brexit wird der Handel mit Großbritannien erschwert. Das Ausmaß wird in einigen Wochen erkennbar sein.