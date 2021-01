Feuerwehren wählen 310 Kommandanten

Die Funktion des Feuerwehrdirektors wurde mit dem neuen Feuerwehrgesetz geschaffen – mehr dazu in Neues Feuerwehrgesetz ab Jänner 2020. Der Feuerwehrdirektor fungiert als Bindeglied zwischen Feuerwehren und Politik und ist auch für die Vorbereitung und Durchführung der gerade laufenden Feuerwehrwahlen verantwortlich. 310 Ortsfeuerwehrkommandanten werden für die nächsten sechs Jahre gewählt. „Die Wahlen sind seit 1. Jänner bis 28. Februar auf Ortsebene möglich. Wir haben auch das Coronavirus-Konzept vom Landesfeuerwehrverband, das natürlich auch hier Anwendung findet, wie auch bei allen Einsätzen. Wir stehen dem sehr positiv gegenüber und hatten auch auch 2020 keine einzige Ansteckung in den Feuerwehren“, so Karner.

Fast alle Feuerwehren hätten schon einen Wahltermin festgelegt, es gebe teilweise auch mehrere Kandidaten für die Wahl zum Kommandanten, so Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl im Burgenland-heute-Gespräch mit Elisabeth Pauer-Gerbavsits.

ORF/Kurt Krenn

Pandemie prägte erstes Amtsjahr von Karner

Mit einer Pandemie in seinem ersten Amtsjahr hätte Sven Karner nicht gerechnet, als er im Dezember 2019 als neuer Feuerwehrdirektor vorgestellt wurde – mehr dazu in Sven Karner neuer Feuerwehrdirektor. Doch die Coronavirus-Krise prägte sein erstes Amtsjahr entscheidend. Ein Drittel seiner Tätigkeit habe er der Bekämpfung der CoV-Pandemie gewidmet, sagte Karner. Daneben wurde in Zusammenarbeit mit Feuerwehrverband und Landesregierung noch ein Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre erstellt. „Hier ein neues Referat, bzw. die Feuerwehrdirektion, zu etablieren, mit den neuen Mitarbeitern, das war für mich die größte Herausforderung“, so Karner. Neben den Wahlen stehen heuer zum Beispiel die Mindestausrüstungs- und die Stützpunktverordnung für Feuerwehren auf dem Arbeitsplan des neuen Feuerwehrdirektors.

Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl im Gespräch Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl spricht über die Feuerwehrwahlen, den Landesfeuerwehrdirektor und die Fusionierung der Ortsfeuerwehren.

Weniger Schulungen wegen CoV-Pandemie

Auch für Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl schreibe das Jahr 2020 eigenen Statistiken, vor allem was die Ausbildungen und Schulungen innerhalb der Feuerwehr betrifft. Es wurden nur 80 Lehrgänge durchgeführt, teilweise online, teilweise im Präsenzunterricht, so Kögl.

Feuerwehren kleiner Ortsteile fusionieren

Die burgenländischen Feuerwehren haben insgesamt rund 17.600 Mitglieder. Die demografische Entwicklung und neue Herausforderungen machen Zusammenlegungen von Wehren notwendig. Von früher 317 Feuerwehren gibt es heuer nach einigen Fusionierungen nur mehr 310 – mehr dazu in Feuerwehren kleiner Ortsteile fusionieren.