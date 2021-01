Burgenland plant Lerncamps für Sommerferien

Die burgenländischen Schülerinnen und Schüler werden in den Sommerferien einen Teil des versäumten Lernstoffs nachholen können. Erstmals wird es nicht nur digitalen Unterricht im Sommer geben, sondern auch das Angebot eines echten Präsenzunterrichts in Deutsch, Mathematik und Englisch, samt Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, gab Landesrätin Winkler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt: „Im Hinblick auf den Sommer wird es wohl möglich sein, dass wir den Kindern wieder etwas Normalität bieten können, etwas Stabilität bieten können.“

ORF

Bedarf wird erhoben

Wann und wo diese Lerncamps stattfinden werden, ist noch nicht fix. Winkler stellt sich aber vor, den Unterricht an jeweils zwei Standorten pro Bezirk stattfinden zu lassen, zwei Wochen lang von Ende Juli bis Anfang August. Ob das wirklich so sein wird, hänge auch davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen wollen, so Winkler. „Die Lerncamps bieten auch gleichzeitig eine Ferienbetreuung an. Die Kinder haben viele variable Möglichkeiten, an diesem Initiativprojekt teilzunehmen – sei es jetzt wirklich nur in Präsenz oder nur online oder in Kombination“, sagte Winkler. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler sei freiwillig. Mitmachen kann jede und jeder, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Noten sind.