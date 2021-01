85 neue CoV-Infektionen im Burgenland

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beträgt im Burgenland 9.999. In den burgenländischen Spitälern wurden am Donnerstag 49 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befanden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung.

2.500 Fälle österreichweit

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiter hoch. In den vergangenen 24 Stunden kamen insgesamt 2.540 neue Fälle hinzu. Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen stieg um 43 auf bereits 6.568 an, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium. 2.354 Menschen befanden sich am Donnerstag im Spital, 29 weniger als am Mittwoch aber zwölf mehr als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen gab es am Donnerstag 23 erkrankte weniger als vergangenen Donnerstag, hier mussten 373 Patienten behandelt werden. Innerhalb einer Woche ging die Zahl der Intensivpatienten um 23 (minus 5,8 Prozent) zurück.

Karten, Grafiken und Informationen zu aktuellen Fällen und zum Epidemieverlauf in Österreich in ORF.at/corona/daten