Alleinerzieherbonus auch im Jahr 2021

Der Bonus wurde im Vorjahr auf Initiative von Eisenkopf (SPÖ) ins Leben gerufen und im Zuge des ersten Lockdowns im April 2020 verdoppelt. Die Förderung in Höhe von 200 Euro pro Kind kann einmal im Jahr beim Frauenreferat des Amtes der Burgenländischen Landesregierung beantragt werden.

Eisenkopf: Wichtige Hilfe

Im Vorjahr wurden 217 Förderansuchen positiv behandelt. Es wurden Förderungen für 325 Kinder ausbezahlt. Pro Alleinerzieher-Haushalt wurden durchschnittlich 298 Euro gezahlt. Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher stünden oftmals emotional und organisatorisch und nicht selten finanziell vor großen Herausforderungen, so Eisenkopf. Die finanzielle Unterstützung sei daher eine wichtige Hilfe, die vor allem – aber nicht ausschließlich – Frauen zugutekomme und ihnen ein Stück Freiheit und Selbstbestimmtheit wiedergebe.

Verein Alleinerziehend: Krise große Belastung

Die Coronavirus-Krise mache den Alleinerziehenden schwer zu schaffen, bestätige am Mittwoch auch der „Verein Alleinerziehend – aber nicht allein“. Anrufe und E-Mails von hilfesuchenden Alleinerziehenden an den Verein seinen im Laufe von mittlerweile drei Lockdowns immer mehr geworden. Denn Alleinerziehende müssten die gesamte Verantwortung für die Familie allein tragen. Die Einrichtung der Alleinerzieherförderung des Landes sei ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, hieß es vom Verein.