Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle beträgt 9.914. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird.