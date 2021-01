Gutes Geschäft mit Klavieren im CoV-Jahr

Home-Schooling, Home-Office und mehr Freizeit in den eigenen vier Wänden führten dazu geführt, dass die Nachfrage nach Klavierinstrumenten stark gestiegen ist. Deshalb war 2020 für das Klavierhaus Förstl durchaus ein erfolgreiches Jahr – seit mehr als 25 Jahren führt das Geschäft die Familie Fellinger aus Kroatisch Geresdorf (Bezirk Oberpullendorf). „Wichtig ist, dass die Käufer den Mehrwert erkannt haben, hier in Österreich oder in Wien zu kaufen und nicht im Ausland. Da waren natürlich auch die Medien und die Politiker dahinter, die gesagt haben: ‚Kauft in der Krise bitte in Österreich‘“, so Geschäftsführer Franz Fellinger.

Beratung via Videocall

Von Vorteil war ein bereits etablierter Webshop, mit einer funktionierenden Logistik. Große, internationale Internetfirmen sind für das burgenländische Familienunternehmen keine Konkurrenz. Kunden schätzen das Service und die persönliche Beratung, auch während des Lockdowns. Über die Website können Online-Termine gebucht werden, per Videocall wird die Beratung dann durchgeführt.

Klavierhaus sorgte vor

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie spürte das Klavierhaus aber dennoch. Fabriken in Asien waren vorübergehend geschlossen, die Produktion und auch der Versand nach Europa verzögerten sich. Das Unternehmen regierte aber rasch und bestellte Ware, um Engpässe zu vermeiden. „Das hat uns eigentlich gerettet. Die Voraussetzung war natürlich, dass wir vorher bereits ein riesen Lagen gehabt haben. Im Prinzip bekommen wir jetzt die Ware, die wir im April und Mai bestellt haben“, so Fellinger. Die Coronavirus-Pandemie stellt Unternehmen vor große Herausforderungen – dennoch sieht das Klavierhaus Förstl in der derzeitigen Krise neue Chancen und Möglichkeiten.