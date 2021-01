Regelmäßige CoV-Tests geplant

12.722 Menschen meldeten sich bis Dienstag 14.00 Uhr im Burgenland für die Coronavirus-Massentests Mitte Jänner an. Die Anmeldefrist läuft seit Montag – mehr dazu in Massentest: Anmeldung ab Montag möglich. Seit Montag steht auch fest, dass es kein Freitesten aus dem Lockdown geben wird – mehr dazu in Längerer Lockdown: Handel nicht erfreut. Dafür soll jetzt in den Bundesländern eine Infrastruktur für regelmäßige Tests aufgebaut werden. Die Details dazu werden im Burgenland gerade in einer Arbeitsgruppe festgelegt, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Eine Teststation in jedem Bezirk geplant

„Der grobe Plan steht auf jeden Fall, wir werden versuchen, flächendeckend diese Testungen durchzuführen. Die Idee geht in die Richtung, in jedem Bezirk eine Teststation aufzustellen, damit man eben weitgehend die gesamte Bevölkerung erreicht. Wir werden auch sicher ein regelmäßiges Intervall festlegen, aber wir sind gerade dabei die Details zu erarbeiten“, so Schneemann.

Mehr Impfdosen für das Burgenland

Neben den Testungen sind die Impfungen derzeit das große Thema bei der Strategie zur Virusbekämpfung. Bisher wurden im Burgenland 170 Personen in Altenwohn- und Pflegeheimen geimpft. Am kommenden Freitag wird die erste große Impfstofflieferung im Burgenland eintreffen, so Schneemann. „Wir haben es aufgrund unserer Kritik – die wir im Vorfeld angebracht haben – geschafft, mehr Impfdosen zu bekommen, als ursprünglich geplant. Ich möchte mich da auch beim Bundeskanzleramt bedanken, dass wir hier um 20 Prozent mehr Impfdosen bekommen, als ursprünglich angekündigt“, sagte Schneemann.

Impfstart in Altenwohn- und Pflegeheimen

Rund 3.900 Impfdosen werden am Freitag geliefert und es soll dann auch gleich mit den Impfungen in Altenwohn- und Pflegeheimen begonnen werden. Schneemann rechnet damit, dass man für beide Teilimpfungen der Heimbewohner und des Personals im Burgenland insgesamt rund 10.000 Impfdosen benötigen wird.

ÖVP begrüßt regelmäßige Testungen

Die ÖVP Burgenland begrüßt die Durchführungen von regelmäßigen Coronavirus-Tests. Dadurch könne die Verbreitung des Coronavirus schnell eingedämmt werden, so Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung.