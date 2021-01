89 Neuinfektionen und drei Todesfälle

Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg und eine 85-Jährige aus dem Bezirk Güssing sind an oder mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg um 37 auf 615. 965 Menschen, das sind um 17 weniger, sind in Quarantäne. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 9.832.