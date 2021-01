ÖVP: 2021 Wirtschaft und Gemeinden im Fokus

Zur Unterstützung der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise müsse die landeseigene Wirtschaftsförderung ausgeweitet werden, sagte Sagartz. Außerdem solle das Land Projekte und Investitionen vorziehen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sagartz sieht auch gute Chancen für das Burgenland, von den neuen EU-Fördermöglichkeiten zu profitieren. „Dieses Wiederaufbauprogramm von 750 Milliarden Euro, das hier europaweit zur Verfügung steht, das müssen wir gerade im Burgenland gut nutzen. Es gibt einen neuen europäischen Finanzplan, dieser wird für 2021 bis 2027 gelten – und hier ist es die Aufgabe der Landesregierung, vorausschauende Planungen zu tätigen“, so Sagartz am Montag bei einer Pressekonferenz.

Digitale Tour durch Gemeinden geplant

Die ÖVP plant für 2021 einen digitalen Wirtschaftskongress mit Experten, um Ideen für das Land zu suchen. Außerdem will Sagartz zum Start ins neue Jahr an fünf Tagen eine digitale Tour durch die 171 Gemeinden des Landes machen. Die ÖVP fordert zudem aufgrund der Coronavirus-Krise weiterhin ein Gemeindepaket des Landes.