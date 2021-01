Arbeitslosigkeit erneut gestiegen

In Österreich waren zu Jahresende 521.000 Menschen ohne Job. Sie sind arbeitslos gemeldet oder in Schulungen – das ist ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Dezember des Vorjahres. Rund 417.000 Menschen sind derzeit in Kurzarbeit. Das seit Jahrzehnten schwierigste Jahr am Arbeitsmarkt verabschiede sich mit wirklich schlechten Zahlen, so AMS-Chef Johannes Kopf.

Plus von 19 Prozent zum Vorjahr

Im Burgenland ist die Arbeitslosigkeit weniger stark gestiegen. Ende Dezember waren hier knapp 13.000 Menschen arbeitslos gemeldet – das ist ein Plus von 19 Prozent. Weitere 1.500 Menschen sind in Schulungen, etwas weniger als im Vorjahr. Summiert man Schulungsteilnehmer und Arbeitslose, so sind derzeit im Burgenland mehr als 14.000 Menschen ohne Job, um 16 Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres.

ORF

Bezirke Eisenstadt und Neusiedl am See besonders betroffen

Die Krise trifft alle Regionen – besonders stark sind aber die Bezirke Eisenstadt und Neusiedl am See betroffen, wo die Arbeitslosigkeit jeweils um 26 Prozent gestiegen ist. Frauen sind mit plus 27 Prozent deutlich stärker betroffen als Männer, mit plus 13 Prozent. Das liegt daran, dass Frauen vor allem in Branchen wie Tourismus, Büro und Handel tätig sind und in denen ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch. Ein erfreuliches Detail ist, dass die Zahl der Beschäftigten im Burgenland gegenüber dem Dezember des Vorjahres um rund 1.000 auf 103.000 anstieg.