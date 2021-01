Mit 26 Jahren Co-Trainer bei den New York Red Bulls

Nach dem Aus des SV Mattersburg begann für Bernd Eibler die Suche nach einer neuen Herausforderung. Im Oktober öffnete sich dann eine besonders interessante Tür: Der Trainer der New York Red Bulls, der Österreicher Gerhard Struber, wollte den Burgenländer als Co-Trainer in New York. Mit Struber sei er im Austausch geblieben und es freue ihn sehr, dass sich das mit den New York Red Bulls so ergeben habe, so Eibler.

Für drei Jahre unter Vertrag

Der Sigleßer bekam beim Red Bull-Sportimperium einen Dreijahres-Vertrag: „Für mich war eigentlich schnell klar, dass das ein guter Schritt für mich als Trainer sein kann und auch ist – davon bin ich nach wie vor überzeugt.“ Seine Familie habe ihn bei seiner Entscheidung bestärkt.

Die ersten Eindrücke vom neuen Umfeld in den USA waren überzeugend. Beim Spiel gegen Columbus stand Eibler erstmals gemeinsam mit Gerhard Struber an der Seitenlinie in der Major League Soccer – und das mit 26 Jahren. „Ich finde, dass das Alter keine Rolle spielt. Wichtig ist, dass du Qualität lieferst“, sagt Eibler.

Schon viel Erfahrung gesammelt

Bernd Eibler spricht aus Erfahrung: Beim SV Mattersburg ist er unter Franz Ponweiser Video-Analyst in der Bundesliga, zuvor sammelte er Erfahrungen bei Hartberg, der Vienna und auch bei der Admira. Das Aufgabengebiet in New York ist ein anderes, ein umfangreicheres als jenes beim SVM – „über Trainingskonzeption, Spielvorbereitung, taktische Herangehensweisen an den nächsten Gegner“, schildert Eibler seine Aufgabe. Als Spieler reichte es bei dem Burgenländer für die ganz große Karriere nicht, auf der Trainerbank will er nun in New York für Aufsehen sorgen.