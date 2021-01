Ein Todesfall und 49 Neuinfektionen

Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 179.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 38 Covid-19-Patienten behandelt, fünf davon liegen auf der Intensivstation. 1.065 Personen befinden sich laut dem Koordinationsstab unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 69 weniger als am Vortag. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 9.683 bestätigte Coronavirus-Fälle verzeichnet. 8.946 Menschen gelten als genesen.

Ministerien melden 1.466 Neuinfektionen

Das Gesundheits- und das Innenministerium vermeldeten 1.466 neu registrierte Coronavirus-Fälle (Stand: heute, 9.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden in Österreich. Landesweit starben bisher 6.324 Personen an oder mit Covid-19. Derzeit befinden sich 2.227 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung und davon 363 auf Intensivstationen – mehr dazu in news.ORF.at.