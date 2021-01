Coronavirus

Pandemie beeinflusste Ernährungsverhalten

Die Coronavirus-Pandemie hat das Ernährungsverhalten der österreichischen Bevölkerung offensichtlich beeinflusst. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Kurhauses Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ergeben. 60 Prozent der Befragten haben 2020 etwas an ihrer Ernährung verändert.