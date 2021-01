Trotz Pandemie: Sternsinger unterwegs

Das Betreten von Wohnräumen ist den Sternsingern heuer nicht gestattet. In einzelnen Gemeinden werden die Heiligen Drei Könige aber trotzdem unterwegs sein: draußen, mit Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz. In einigen Gemeinden wird auf die Sternsinger-Aktion per Post hingewiesen, in anderen wird es virtuellen Segen geben, heißt es von der Diözese Eisenstadt.

Spenden für indische Bauern

Im Vorjahr wurden im Burgenland rund 764.000 Euro gesammelt – damit wurde ein neuer Spendenrekord erzielt – mehr dazu in Sternsinger-Aktion: Wieder Plus bei Spenden. Heuer sammeln die Sternsinger unter anderem für ein Projekt im Süden Indiens. Die dortige Landwirtschaft leidet unter den Auswirkungen des Klimawandels – eine Partnerorganisation der Dreikönigsaktion soll den indischen Bauern nachhaltige Landwirtschaftsmethoden näher bringen.