Unternehmensberater Drexler neuer Berufsgruppensprecher

In Zeiten von Wirtschaftskrisen haben Unternehmensberater viel zu tun. Sie helfen Firmen, die in Schieflage geraten sind. Wilfried Drexler ist 1964 geboren und arbeitet als selbständiger Unternehmensberater in Pinkafeld. Nun ist er frisch gewählter Berufsgruppensprecher in der Wirtschaftskammer Österreich und gleichzeitig auch Obmann der Fachgruppe UBIT im Burgenland. Etwa einen Tag in der Woche wird er sich ehrenamtlich um das Berufsbild seiner Branche kümmern. „Wir versuchen Unternehmensberatung greifbarer und transparenter zu machen und den Nutzen hervorzustreichen. Wir kümmern uns um die Berufsrechte, Berufsrechtserweiterung und den Zugang zum Beruf“, so Drexler.

ORF

Unternehmen für die Zukunft wappnen

Drexler arbeitet in einer Bürogemeinschaft mit seiner Frau, die eine Steuerberatungskanzlei aufgebaut hat. Als Berater hilft er Unternehmern, denen im Alltagstrott die nötige Distanz fehlt, die eigene Firma zu analysieren. „Wir schauen uns das Unternehmen als Ganzes an, Hinterfragen das Geschäftsmodell auch hinsichtlich der Entwicklung für die Zukunft“, erklärt der Berufsgruppensprecher.

ORF

Aus dem Management in die Selbständigkeit

Öffentlich in Erscheinung trat Drexler zunächst als Präsident des ÖVP-nahen Management Clubs. Er organsierte mehrmals die Wahl zum Manager des Jahres. Drexler wurde Vorstandsassistent in der BEWAG und scheiterte 2010 mit seiner Bewerbung für den Vorstandsposten. Aus heutiger Sicht bedaure er das nicht, denn sein Ziel sei immer die Selbstständigkeit gewesen, auch weil er aus einer Unternehmerfamilie stammt. Im Management-Bereich zu starten sei für ihn der richtige Weg gewesen. Den Schritt in die Selbständigkeit hat Wilfried Drexler dennoch nie bereut. Heute ist er voll ausgelastet, denn gerade in Krisenzeiten sind Unternehmensberater wie er gefragt.