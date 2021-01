Neujahrskonzert feiert das Burgenland

Aufgrund der Pandemiebestimmungen findet das Neujahrskonzert diesmal ohne Saalpublikum statt. Zum sechsten Mal steht Riccardo Muti am Pult, er will eine „Botschaft der Hoffnung“ in die Welt senden – mehr dazu in Neujahrskonzert als ‚Botschaft der Hoffnung‘.

100 Jahre Burgenland

2021 sind es genau 100 Jahre, dass aus dem ehemaligen Deutsch-West-Ungarn das Burgenland wurde und Österreich sein neuntes Bundesland bekam – mehr dazu in 2021: 100 Jahre Burgenland. Diesem Thema widmet sich auch der diesjährige Pausenfilm: „Happy Birthday, Burgenland! 1921 bis 2021“ – mehr dazu in 100 Jahre Burgenland: Auftakt mit Neujahrskonzert.

„Happy Birthday Burgenland, 1921 – 2021“ Der ORF-Film von Felix Breisach in der Pause des Neujahrskonzertes am 1. Jänner 2021 würdigt 100 Jahre Burgenland von 1921 – 2021.

Erstes Neujahrskonzert mit nur 26 Jahren

Die 26-jährige Geigerin Lara Kusztrich aus Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) spielt das erste Mal beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit. Kusztrich wirkt auch im Pausenfilm mit – mehr dazu in Erstes Neujahrskonzert mit nur 26 Jahren.