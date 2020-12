Drei Todesfälle und 54 Neuinfektionen

Ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart, ein 77-jähriger Mann aus Eisenstadt und ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See sind an oder mit Covid-19 gestorben, gab der Koordinationsstab am Donnerstag bekannt. 70 Personen sind seit Mittwoch genesen.

Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 177. Aktuell sind 546 infizierte Personen gemeldet, seit Ausbruch der Pandemie wurden im Burgenland 9.514 Fälle bestätigt. 8.791 Menschen sind bisher von einer Coronavirusinfektion genesen. Im Spital werden derzeit 43 Menschen behandelt, davon befinden sich zehn auf der Intensivstation. Die Anzahl der Personen in behördlich angeordneter Quarantäne ist um 166 auf 1.281 gestiegen. Österreichweit gibt es 2.913 Neuinfektionen – mehr dazu in Ministerien melden 2.913 Neuinfektionen.

Termine für Massentests stehen fest

Am Donnerstag sind die Termine für die nächsten Coronavirus-Massentests im Burgenland bekannt gegeben worden. Vom 13. bis inklusive 17. Jänner können sich alle Burgenländerinnen und Burgenländer kostenlos testen lassen – mehr dazu in Termine für Massentests stehen fest.