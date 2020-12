Chronik

Ärzte-Bereitschaftsdienst wird eingeschränkt

Wer im Burgenland am Wochenende oder an Feiertagen krank wird, kann sich an den allgemeinmedizinischen Bereitschaftsdienst wenden. Im ganzen Burgenland sind Ordinationen geöffnet. Mit Jahreswechsel wird dieser Dienst allerdings eingeschränkt.