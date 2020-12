Chronik

DNA-Spuren führten zu Einbrecher

Beim Einbruch in einen Landtechnikbetrieb in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) war im Mai ein Unbekannter vom Besitzer gestört worden. Der Mann verließ ohne Diebesgut den Tatort, zurück blieb aber seine DNA, Mitte Dezember wurde der 62-Jährige in Tschechien festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch.