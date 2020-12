Gefahr durch trockenen Christbaum

Vorsicht und Aufmerksamkeit sind das Um und Auf wenn es um Kerzenlicht in den eigenen vier Wänden geht, besonders wenn Kerzen am Christbaum angebracht sind. Denn in nur zehn Sekunden kann dieser in Vollbrand stehen. Auch die Anzahl der Christbaumkerzen in Kombination mit Schmuck aus Papier oder anderem brennbaren Material, spielen hier eine Rolle.

Oberhalb der Kerzenflamme sollte nichts Brennbares angebracht sein, so Martin Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle im burgenländischen Landesfeuerwehrverband. „Christbaumbrände direkt zu Weihnachten sind laut Statistik eher unwahrscheinlich. Sie häufen sich eher zum 6. Jänner hin. Wenn bevor der Christbaum abgeräumt wird, die Kerzen noch einmal angezündet werden. Das sollte man sich noch einmal überlegen, da der Christbaum da dann schon sehr trocken ist“, so Mittnecker.

ÖBFV/Hermann Kollinger

Sicherer Umgang gefragt

Auf Kerzenlicht gänzlich verzichten muss man deshalb nicht, aber ein sicherer Umgang ist gefragt. Keinesfalls dürfen brennende Kerzen unbeaufsichtigt bleiben – das gilt im Übrigen für alle Kerzen, nicht nur für jene auf dem Christbaum. Auch Spritz- oder Wunderkerzen können gefährlich werden: „Wunderkerzen sollten nie in der Nähe von brennbaren Materialien wie Dekorationen oder Vorhängen angezündet werden“, so Mittnecker.

Grundsätzlich sollte deshalb immer ein Feuerlöscher im Hause sein. Da jeder Feuerwehreinsatz aufgrund der Coronavirus-Pandemie heuer schwierig ist, sollten Aktionen, die potenziell zu einem Einsatz führen könnten, unterlassen werden, so der Appell von Mittnecker.