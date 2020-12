ÖVP beantragt drei Prüfungen beim BLRH

Die ÖVP sieht sich als Kontrollpartei im Land – etwa im Landtag und im Untersuchungsausschuss zum Commerzialbank-Skandal. Wichtig sei aber auch die Arbeit des Landes-Rechnungshofes. Laut dem designierten Landesparteiobmann Christian Sagartz zeichne sich die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes-Rechnungshofes dadurch aus, dass sie genau hinsehen, genau hinterfragen und den jeweiligen Prüfgegenstand „akribisch abarbeiten“ würden.

Vergleich des Landes sollen geprüft werden

Im kommenden Jahr werde die ÖVP drei Prüfverfahren beantragen, kündigte Rechnungshofausschuss-Sprecher Thomas Steiner an. Dabei gehe es um Vergleiche zwischen dem Land und der Esterhazy-Gruppe, zwischen der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) und einem ihrer Ex-Geschäftsführer sowie zwischen dem Land und den Barmherzigen Brüdern. Die Landesregierung würde sich zu oft hinter dem Amtsgeheimnis oder dem Betriebsgeheimnis verstecken. Es brauche mehr Transparenz, so Steiner. Bei diesen Vereinbarungen werde immer wieder gesagt, „dass ein Vergleich erzielt worden ist, dass man sich geeinigt hat, aber dass niemand erfährt und niemand erfahren darf, was der Inhalt dieser Vergleiche ist“, so Steiner.

Er hofft auf ein Informationsfreiheitsgesetz im Bund, es ist Teil des türkis-grünen Regierungsprogramms und könnte im kommenden Jahr beschlossen werden. Die Bevölkerung und die Opposition hätten ein Recht darauf zu wissen, wie in der Verwaltung, aber auch in den landesnahen Betrieben gewirtschaftet werde, so die ÖVP Burgenland.