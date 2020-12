Was heuer zu Silvester erlaubt ist

Innerhalb des Ortsgebiets ist das Zünden von Feuerwerkskörpern grundsätzlich verboten, und das bereits seit zehn Jahren, so der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland Heinz Heidenreich. Hier gebe es auch keine Ausnahmen. Außerhalb des Ortsgebiets wären Silvesterraketen erlaubt, wäre da nicht der Lockdown. Die Ausgangsbeschränkungen sehen keine Ausnahme für Knallereien vor. Was bleibt, ist die Möglichkeit, Raketen im eigenen Garten abzufeuern, wenn das Haus außerhalb des Ortsgebietes steht. Die sonst üblichen Feuerwerksverkaufsstände fehlen heuer allerdings, auch die Supermärkte verzichten weitgehend auf den Verkauf – von einzelnen Ausnahmen abgesehen.

Hohe Strafen bei Verstößen

Wer zu Hause feiern will, darf das tun – allerdings nur gemeinsam mit den eigenen Mitbewohnern plus maximal einer Person aus einem anderen Haushalt. Eine Ausnahme gilt laut dem Sozialministerium für aufsichtspflichtige Kinder, die ebenfalls mitkommen dürfen.

Die burgenländische Polizei werde die Vorschriften behutsam kontrollieren, sagt Heidenreich. „Die Polizei ist nicht dazu da, um von Tür zu Tür zu gehen und anzuklopfen und zu schauen, ob es irgendwo Partys gibt, aber selbstverständlich, wenn Hinweise kommen, Anzeigen kommen, dann muss diesen Anzeigen nachgegangen werden und dann werd die Bestimmungen auch der Covid-Situation dementsprechend überprüft“, so Heidenreich. Bei Verstößen drohen Strafen in der Höhe von bis zu 1.450 Euro. In der Silvesternacht werden im Burgenland 180 Beamtinnen und Beamte auf Streife sein.