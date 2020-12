Chronik

Burgenländischer Tierschutzpreis 2020 vergeben

Im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt ist am Dienstag der Tierschutzpreis 2020 verliehen worden – in vier Kategorien. Man wolle damit einerseits Privatpersonen und Vereine andererseits auch landwirtschaftliche Betriebe für ihr Engagement würdigen, so die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).