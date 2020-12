Cannabisaufzuchtanlage in Wohnung sichergestellt

Ein Beamter des Bezirkspolizeikommandos Oberwart bemerkte in einer Hausdurchfahrt im Stadtgebiet verdächtigen Cannabisgeruch und verständigte daraufhin die Beamten der Suchmittelgruppe. Im Wohnhaus selbst konnte dann bei der Eingangstür einer Wohnung ebenfalls starker Cannabisgeruch ausgemacht werden.

Cannabisgeruch aus der Wohnung

Die Wohnung wurde vom 43-jährigen Besitzer geöffnet, und bereits beim ersten Blick in die Wohnung entdeckten die Beamten am Boden des Vorraumes ein Cannabisblatt. In der Wohnung wurden dann in einem Nebenzimmer ein 21-jährige Mitbewohner und Neffe der 39-jährigen Wohnungsbesitzerin angetroffen. Dieser war gerade damit beschäftigt, Cannabisblüten von frisch geernteten Cannabispflanzen vom Stiel und den Blättern zu trennen und in einem Indoor-Zelt zu trocknen.

Bei der Einvernahme gestand der 21-Jährige, in den letzten Jahren zwischen 42 und 50 Cannabispflanzen besessen und daraus zwischen 2.200 und 2.500 Gramm getrocknete Cannabisblüten erzeugt zu haben. Die Blüten habe er gemeinsam mit den Wohnungsbesitzern selbst konsumiert. In der Wohnung befanden sich insgesamt acht Pflanzen. Die daraus produzierten Cannabisblüten sowie die dafür verwendeten Utensilien wurden sichergestellt und die Männer auf freiem Fuß angezeigt.