Erdbeben in Kroatien auch im Burgenland spürbar

Das Epizentrum des Erdbebens lag im Raum Sisak unweit von Zagreb. Im Burgenland war das Erdbeben bis in den Landesnorden spürbar. Beim ORF Burgenland langten Berichte über wackelnde Häuser und Luster ein, sowie über zu Boden fallende Christbaumkugeln und klirrende Gläser.

Wackelnder Luster bei Familie Krammer in Großbachselten

Auch in St. Michael wackelten die Luster

Ähnliche Bilder beinahe im gesamten Land

Zu Spüren war das Beben auch in der Steiermark, in Kärnten und sogar in Wien. Bereits in der ersten Stunde nach dem Erdbeben gingen bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mehr als 200 Berichte aus Österreich ein. Ersten Meldungen zufolge sollen die Schäden in Kroatien erheblich sein – mehr dazu in Starkes Erdbeben erschüttert Kroatien