Chronik

Hochstand brannte ab: Jäger leicht verletzt

In Weiden bei Rechnitz (Bezirk Oberwart) ist Montagfrüh ein Hochstand in Flammen aufgegangen. Ein 36-jähriger Jäger erlitt beim Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Brandverletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.