Der Skandal des Jahres

Am Morgen des 15. Juli ging bei der Commerzialbank Mattersburg nichts mehr: Die Türen der Bank blieben zu, die Bankomatkarten der Kunden waren gesperrt. Die Causa Commerzialbank war Thema Nummer eins in der Stadt, im Bezirk und im ganzen Burgenland.

Das „System Martin Pucher“

Jahrelang wurden die Bilanzen der Bank manipuliert. Die Commerzialbank war ein Luftschloss, das auf einem Fundament aus faulen Krediten und gefälschten Einlagen stand. Jederzeit hätte es zusammenbrechen können. Doch das „System Martin Pucher" funktionierte. Der Bankdirektor und seine Helfer – unter anderem Co-Bankvorständin Franziska Klikovits – hatten über viele Jahre alle getäuscht.

Erste Hinweise schon vor Jahren

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) forderte am 20. Juli rasche Aufklärung. „Das ist eine Riesensauerei was da passiert ist. Das ist ein Verbrechen und die Verantwortlichen gehören ganz einfach zur Rechenschaft gezogen", sagte Doskozil damals.

2015 und 2020 gab es Anzeigen von Whistleblowern. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte die Ermittlungen mangels Anfangsverdachtes ein. Am 15. Juli nahm die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die aktuellen Ermittlungen auf und ermittelt derzeit gegen 15 Beschuldigte, mit Ex-Bank-Chef Martin Pucher an der Spitze. Sein Anwalt, Norbert Wess, sagte am 13. August über Pucher: „Letzendlich war es ihm sicherlich auch wichtig wertgeschätzt zu werden und die Wertschätzung war wahrscheinlich ursächlich für die gesamte Situation".

Bangen um Erspartes

Nach der Bankenschließung bangten tausende Kunden um ihr Geld. Die Einlagensicherung zahlte schließlich insgesamt 462 Millionen Euro zurück. Am 28. Juli ging die Bank in Konkurs – 469 Gläubiger fordern in Summe 813 Millionen Euro. Derzeit wird die Einrichtung der Bankfilialen versteigert.