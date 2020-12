Wirtschaft

Leitner nun fix Kurbad Tatzmannsdorf-Chef

Der bisherige Interimschef der Kurbad Tatzmannsdorf GmbH, Andreas Leitner, wird mit 1. Jänner fix zum neuen Geschäftsführer bestellt. Leitner habe sich in einem Hearingverfahren gegen fünf Konkurrenten durchgesetzt, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landesholding Burgenland.