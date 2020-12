Deutlich weniger Verkehr Richtung Ungarn

Um das Coronavirus einzudämmen, gelten seit 19. Dezember wieder Reisebeschränkungen. Die Polizei kontrolliert die Grenzen mit Unterstützung des Bundesheeres. Laut Polizeisprecher Helmut Marban ging das Verkehrsaufkommen heuer im Vergleich zu den Weihnachtsfeiertagen vergangener Jahre sowohl bei der Aus- als auch bei der Einreise um gut 50 Prozent zurück.

ORF

Berufspendler von Quarantäne ausgenommen

Die verschärften Einreisebeschränkungen beinhalten grundsätzlich, dass sich alle, die nach Österreich einreisen, in eine zehntägige Quarantäne begeben müssen. Freitesten geht erst frühestens am fünften Tag nach der Einreise. Für Berufspendler gibt es Ausnahmen. Diese sollten eine Bestätigung des Arbeitgebers mitführen, weil das erleichtere die Kontrolle, so Marban. All jenen, die nach der Einreise in Quarantäne müssen, rät Marban die entsprechenden Formulare schon vorab auszufüllen, diese könne man im Internet downloaden.

ORF

Als die neuen Reisebestimmungen vor Weihnachten in Kraft taten, gab es an der Grenze bei Nickelsdorf in Richtung Ungarn einen 25 Kilometer langen Stau – mehr dazu in Nickelsdorf: Bis zu 25 Kilometer Stau wegen Kontrollen. Polizeisprecher Marban rechnet ab 5. Jänner wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen bei der Einreise.