Physio: Menschen scheuen Therapie

Die Angst der Patienten vor einer Ansteckung ist groß, oft zu groß. Es würden Schmerzen in Kauf genommen werden, anstatt ärztlich verordnete Therapien zu absolvieren, so Nathalie Zetter vom Physio Landesverband Burgenland. Viele Burgenländerinnen und Burgenländer würden lieber versuchen in Eigenregie mit ihren Schmerzen fertig zu werden, davon rät Physio Austria ab. Viele Physiotherapeutinnen und Therapeuten im Burgenland berichten von der Zunahme unbehandelter Patienten. Damit würden die chronischen Schmerzpatienten aber langfristig gesundheitliche Schäden riskieren, die auch zu hohen finanziellen Belastungen führen würden, sagte Zetter.

56 Prozent der Burgenländer plagen anhaltende Schmerzen

Eine Umfrage im Auftrag von Physio Austria zeige, dass 56 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer unter anhaltenden Schmerzen leiden. Hauptbetroffen ist der gesamte Bewegungsapparat, auch Verspannungen sind ein häufig genanntes Problem. Ein Drittel der Patienten greift zu Schmerzmitteln, weiters schonen viele ihren Körper und treiben Sport – als Ausgleich zur Therapie. Die ist aber auch im Lockdown weiter möglich, darauf weist Physio Austria hin und ebenso auf die Notwendigkeit dieser Therapien. Diese finden unter den Handlungsempfehlungen des Gesundheitsministers statt, was bedeutet, dass es beim Therapeuten CoV-sicher ist.