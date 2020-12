Chronik

Hirm: Messerattacke nach Familienstreit

In Hirm (Bezirk Mattersburg) ist an den Feiertagen ein Familienstreit aus dem Ruder gelaufen. Zwei Männer wurde bei einer Messerstecherei verletzt. Sie wurden von der Rettung erstversorgt und später in Eisenstadt im Spital behandelt.