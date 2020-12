Hochsaison bei Telefonseelsorge

Nahe dran sein an den Klientinnen und Klienten, ein offenes Ohr haben, einfach für andere da sein – das sind die Angebote der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge und Onlineberatung der katholischen und evangelischen Kirche Burgenland – und zwar rund um die Uhr und kostenlos unter der Telefonnummer 142.

Zuwachsraten beim Chatten

Zusätzlich gibt es auch die Online-Beratung und den Chat. Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Ende Februar wurden vor allem beim Chatten die höchsten Zuwachsraten verzeichnet, der Chat sei „das Ventil der Zukunft“ so Petra Lunzer von der Telefonseelsorge Burgenland. Sie will gemeinsam mit ihrem Team die psychosoziale Schnittstelle für Menschen in der Krise sein. Dieses erste „Luftmachen“ sei wichtig, die Anrufer brauchen einen Ansprechpartner der Probleme und Sorgen ernst nimmt, und zwar ohne zu bewerten oder zu urteilen, so Lunzer.

Freiwillige gesucht

Am Telefon sitzen abwechselnd rund 70 Ehrenamtliche, die alle eine Ausbildung in psychotherapeutischer Gesprächsführung absolviert haben. Und es werden nach wie vor Freiwillige in der Telefonseelsorge und Online-Beratung Burgenland gesucht. Bereits im kommenden Frühjahr startet der nächste Ausbildungslehrgang, geplant sind zehn Schulungseinheiten an den Wochenenden, so Lunzer.

Ebenfalls rund um die Uhr im Einsatz sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landessicherheitszentrale in Eisenstadt. Dort laufen alle wichtigen Notrufnummern – mit Ausnahme des Polizeinotrufs – auf, ebenso wie die Gesundheitshotline 1450.