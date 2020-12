Das war „Licht ins Dunkel“ 2020

„Ich darf mich bedanken für unglaubliche 25.000 Euro die wir alleine bei unseren beiden ORF-Burgenland-Musikwunsch-Tagen einnehmen konnten. Ich darf mich bei allen Firmen, Großspendern und Institutionen bedanken, die uns im Burgenland rund 230.000 Euro gespendet haben. Die ganzen Telefonanrufe vom Heiligen Abend sind noch gar nicht ausgewertet, aber ich gehe davon aus, dass sich dieser Betrag mit den Anrufen, die aus dem Burgenland zu Weihnachten an den Spendentelefonen eingegangen sind, verdoppeln wird“, sagte „Licht ins Dunkel“-Burgenland-Koordinatorin Melanie Balaskovics.

Burgenländer wieder besonders großzügig

„Ich bin überwältigt vom Spendenergebnisses, das in einem schwierigen Jahr wie diesem hereingekommen ist. Es ist einfach unfassbar wie großzügig die Burgenländerinnen und Burgenländer sind und wie solidarisch sie sich wieder gezeigt haben. Man merkt einfach: sie haben das Herz am rechten Fleck“, so Balaskovics. Dafür könne man sich nur ganz herzlich bedanken.

Alleine am 24. Dezember wurden österreichweit rund zehn Millionen Euro gespendet. Dazu würden die großartigen Ergebnisse der „Licht ins Dunkel“-Gala am 25. November, der „Licht ins Dunkel“-Auktionen des ORF-Sports und ORF III kommen, sagte ORF-„Licht ins Dunkel“-Verantwortlicher Pius Strobl. Diese Zahlen würden einen sehr zuversichtlich stimmen, dass man die Hilfe trotz der schwierigen Coronavirus-Zeit im breiten Umfang durch den Verein „Licht ins Dunkel“ fortsetzen könne, so Strobl.

Drei Standorte und ein Benefizkonzert

Coronavirus-bedingt lief „Licht ins Dunkel“ heuer, wie so vieles in diesem außergewöhnlichen Jahr, anders ab als in den vergangenen Jahren. Aus dem Fernsehstudio wurden gleich mehrere Freiluft-Studios. „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin Melanie Balaskovics begrüßte die Zuseherinnen und Zuseher vor dem Fernseher sowie die Gäste und Spender im Sterntalerhof in Loipersdorf/Kitzladen, vom Pulverturm in Eisenstadt und aus dem Schloss Esterhazy. Ein besonderes Highlight war am Nachmittag das Benefizkonzert mit dem Janoska-Ensemble & Friends – Opernstar Natalia Ushakova sang weltberühmte Opernarien. Das Janoska-Ensemble wurde unterstützt von Ferry Janoska und Arpad Janoska.

Vertreter der Politik, der Kirche und Co. zu Gast

Natürlich waren auch heuer wieder einige Vertreter des Landes und der Politik zu Gast. Neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner, haben in der heurigen Sendung auch wieder Kirchenvertreter der katholischen und der evangelischen Kirche, Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch mit Melanie Balaskovics über die Aktion und Weihnachten gesprochen.

Zahlreiche Spender brachten Spendenschecks vorbei

Wie jedes Jahr haben es sich viele Großspender auch heuer nicht nehmen lassen, ihre Spendenschecks persönlich vorbeizubringen. Das ganze Jahr über sammelten sie im Zuge diverser Aktionen Geld für „Licht ins Dunkel“. Das Weinquartett rund um die Donnerskirchener Winzer Sepp Bayer, Andi Liegenfeld, Hans Neumayer und Leo Sommer gehören ebenso zu den Stammgästen, wie etwa die Energie Burgenland, oder die Woschitz Group.